Італія

Клуб не підпише гравця.

Численні повідомлення в Італії стверджують, що запропонована Інтером угода про підписання півзахисника Удінезе Лазара Самарджича не діє.

Гравець пройшов медичне обстеження з "нерадзуррі", але його оточення підняло запит на зарплатню на зустрічі з директорами Інтера.

Тепер, за даними кількох джерел в Італії, включно з La Gazzetta dello Sport і Calciomercato.com, Інтер вийшов із гонки за підписання талановитого центрального півзахисника.

"Нерадзуррі" домовилися про угоду з Удінезе на 15 мільйонів євро плюс 20-річного півзахисника Джованні Фаббіана, який також пройшов медичне обстеження в новому клубі. Батько півзахисника звільнив агента Рафаелу Піменту, який привів нового представника на зустріч із грандом Серії А, і перехід Самарджича в "Інтер" провалився.