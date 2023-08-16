Італія

Клуб може підписати футболіста.

Зростає інформація про те, що Ірвінг Лосано не продовжить свій контракт з Наполі, тому його може замінити вінгер ПСВ Ейндговен Йохан Бакайоко за словами трансферного експерта Саші Тавольєрі.

У 28-річного гравця починається фінальний сезон його контракту на Стадіо Дієго Армандо Марадона.

Тривають перемовини з ПСВ Ейндговен, щоб отримати бельгійця, який уже забив один гол у чотирьох матчах за збірну своєї країни.

20-річний футболіст є продуктом академії ПСВ і лише минулого року був підвищений до основної команди.