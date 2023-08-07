Італія

Футболіст вже приєднався до чинних чемпіонів Італії.

Ауреліо Де Лаурентіс та Натан, сайт Наполі

Ауреліо Де Лаурентіс та Натан, сайт Наполі

Наполі на своєму офіційному сайті повідомив про підписання центрального оборонця Натана Бернардо де Соузи, або просто Натана, з РБ Бранантіно.

22-річний бразилець уклав контракт із Наполі на п'ять років.

Раніше в ЗМІ була інформація, що сума трансферу склала 10 млн євро + різноманітні бонуси.

Нагадаємо, неаполітанський Наполі втратив провідного центрального захисника Мін-Дже Кіма, який перейшов до мюнхенської Баварії за 50 млн євро.