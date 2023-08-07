Футболіст вже приєднався до чинних чемпіонів Італії.
Ауреліо Де Лаурентіс та Натан, сайт Наполі
07 серпня 2023, 16:00
Наполі на своєму офіційному сайті повідомив про підписання центрального оборонця Натана Бернардо де Соузи, або просто Натана, з РБ Бранантіно.
22-річний бразилець уклав контракт із Наполі на п'ять років.
Раніше в ЗМІ була інформація, що сума трансферу склала 10 млн євро + різноманітні бонуси.
Нагадаємо, неаполітанський Наполі втратив провідного центрального захисника Мін-Дже Кіма, який перейшов до мюнхенської Баварії за 50 млн євро.