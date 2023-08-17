27-річний футболіст може продовжити кар'єру у Серії А.
БЕНЖАМЕН ПАВАР, GETTY IMAGES
17 серпня 2023, 14:59
Бенжамен Павар може перейти до Інтеру з Баварії, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, 27-річний захисник перебуває у списку пріоритетних трансферів для "нерадзурі". Найближчим часом Інтер розпочне переговори.
Зазначимо, що потенційний перехід Павара до Манчестера Юнайтеда на межі зриву.
Нагадаємо, що контракт Павара з Баварією розрахований до літа 2024 року, і француз хоче покинути нинішню команду.