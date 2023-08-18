Італія

Тренер прокоментував теоретичні варіанти заміни лідера.

Хвіча Кварацхелія не грає в першій грі сезону, тренер Наполі Руді Гарсія каже, що Ірвінг Лосано, Джакомо Распадорі або Еліф Ельмас можуть замінити грузина проти Фрозіноне.

Французький тренер провів передматчеву прес-конференцію в п'ятницю напередодні суботнього матчу Серії А Наполі проти Фрозіноне.

"Передсезонний період хороший, але нам не вистачає справжньої конкуренції, і ми раді почати новий сезон", — сказав він.

"Ми зіткнемося з важким суперником, командою з ентузіазмом, яка пройшла підвищення".

Квара вибув, але він не має серйозної травми.

"У нього був удар під час товариського матчу, але він грав 70 хвилин в фінальній грі. Це все нормально. МРТ хороше, він відчуває дискомфорт, тому може відпочити і не ризикувати. Він повернеться в понеділок".

Чи змінить грузина Елмас чи Распадорі?

"І не тільки вони. Лосано може грати і зліва. Він грав там, коли провів свій найкращий сезон у ПСВ. Я пробую кілька гравців. Распа може грати там або навіть як Меццала, безсумнівно, він буде грати".

"Ми серед фаворитів, а не фаворити", — продовжив тренер, говорячи про боротьбу за титул Серії А.

"Якби всі фаворити виграли титул, Наполі не виграв би минулого сезону. Кожен клуб зробив підсилення. Ми починаємо зі схожою командою, Кім був замінений, і наші нові трансфери привнесли свіжість" — підсумував він.