Італія

Тренер очолив національну команду.

Федерація футболу Італії повідомляє, що досягла домовленості з Лучано Спаллетті на посаду головного тренера національної збірної Італії - повідомляє офіційний сайт організації.

Тосканський тренер приступить до виконання своїх обов’язків з 1 вересня 2023 року.

Офіційна презентація відбудеться з нагоди зустрічі "скуадри адзурри", запланованої на перші дні вересня, у Федеральному технічному центрі в Коверчано.

"Давайте привітаємо Спаллетті", — заявив президент FIGC Габріеле Гравіна, — "національна команда потребувала чудового тренера, і я дуже радий, що він прийняв технічне керівництво "скуадрою адзуррою". Його ентузіазм і досвід будуть фундаментальними для вирішення викликів, які чекають на Італію в найближчі місяці" — підсумував він. .