Італія

Керманич Наполі прозоро натякнув на відхід від справ у команді.

Феноменальний виступ італійського Наполі на внутрішній арені в поточному сезоні завершився цілком закономірним здобуттям титулу чемпіонів Серії A.

Оскільки команда здобула успіх саме під керівництвом італійського фахівця Лучано Спаллетті, керівництвом "Партенопеї" продовжило контракт із досвідченим керманичем.

Ось тільки потім з’ясувалось, що власник клубу Ауреліо де Лаурентіс під час цього процесу "забув" порадитись із власне керманичем своєї команди й ухвалював рішення на власний розсуд, користуючись можливостями чинної угоди з головним тренером.

Це в підсумку призвело до внутрішнього скандалу в клубі, який має всі шанси перерости у звільнення Спаллетті з посади за власним бажанням.

У будь-якому випадку, саме на це натякнув Лучано після перемоги над міланським Інтером у тридцять шостому турі італійської Серії A (3:1).

Наполі — Інтер 3:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

"Справа продовження контракту вирішена й щодня не вдасться передумувати.

Склалась ситуація, яка назрівала тривалий час. Коли ти працюєш зранку до вечора, то в голові визрівають якісь зайві моменти, бо за всім треба постійно доглядати.

Якщо ви не впевнені, що можете дати все, на що заслуговують ці люди, варто подумати, чи треба залишатись. Ви все обдумуєте, робите висновок, а потім дотримуєтеся його.

Наш успіх — це не те, що просто впало з неба нізвідки", — заявив італійський фахівець.

Цікаво, що за два роки роботи у Неаполі Спаллетті так і не погодився знайти собі житло деінде, окрім тренувальної бази клубу, залишивши родину в Тоскані.

Наступний матч Наполі проведе в гостях у Болоньї.