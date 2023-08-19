Італія

Цікаві деталі трансферу, що зірвався.

Італійського нападника Доменіко Берарді вже не перше літнє трансферне вікно пов’язують із потенційним переходом до туринського Ювентуса, проте "Стара Синьйора" все ніяк не наважиться зробити вирішальний крок у перемовинах.

Ось і цього разу "нероверді" вже встигли погодитись на запропоновані умови щодо 29-річного виконавця, проте в останній момент "зебри" просто перестали виходити на зв’язок.

Про цей інцидент стало відомо завдяки інтерв’ю спортивного директора Сассуоло Джованні Карневалі.

"Дедлайн щодо Берарді був до 17 серпня. Були певні переговори: Ювентус виявив інтерес 10 днів тому, ми були відкриті до продажу, Доменіко був зацікавлений у переході.

Але при цьому ми ніколи не отримували офіційної пропозиції.

Ми були готові вислухати пропозицію Ювентуса, знаючи, що ціна нашого гравця перевищує 30 мільйонів євро. Ми хотіли задовольнити бажання Берарді, але ми не могли при цьому ігнорувати наші власні потреби.

Ми також не хотіли включати жодного додаткового гравця в угоду, тому що ми вже багато змінили в нашій команді. Також ми вже знайшли заміну для Берарді — Лукебакіо з Герти.

Отже, дедлайн був 17 серпня, тому що після цієї дати ми більше не могли підписати заміну для Доменіко. Я чітко сказав Крістіано Джунтолі та оточенню гравця, що ми не могли чекати довше цієї дати.

Я дуже роздратований такою поведінкою Ювентуса, тому що ми завжди були відкриті до перемовин. Ми завжди намагаємося задовольнити потреби наших гравців і ділитися з ними нашими рішеннями та кроками, і було б краще поговорити з Сассуоло раніше, аніж з агентами Берарді.

Доменіко тренувався окремо від команди протягом 10 днів, тому що він мав піти з команди. Тому він не братиме участь у наступному матчі проти Аталанти.

Тепер Сассуоло повинен подумати про власні потреби. Ліга для нас починається завтра, і більше немає часу, щоб замінити його належним чином.

Можливостей для його відходу вже немає. Берарді розумний хлопець і зрозуміє це. Мені шкода, але ми повинні були ухвалити це рішення", — заявив італійський функціонер.

Берарді провів у складі Сассуоло 352 матчі, забивши 133 голи та віддавши 91 гольову передачу.