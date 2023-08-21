Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 20 серпня 2023 року, 21:45.

У рамках першого туру італійської Серії A фріульський Удінезе та туринський Ювентус з’ясовували стосунки в матчі на Дачія Арені.

У "смугастому" двобої рахунок було відкрито доволі швидко — Федеріко К’єза вже на другій хвилині вразив чужі ворота, а посеред першого тайму Душан Влахович подвоїв перевагу гостей.

Господарі з Удіне просто не встигали за своїми суперниками, тож незадовго до перерви пропустили втретє від Адрієна Рабіо, після чого другий тайм став виключно формальністю й Юве дав суперникам трохи пограти з м’ячем на власному полі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Удінезе — Ювентус в 1 турі італійської Серії A-2023/24:

Удінезе — Ювентус 0:3

Голи: К’єза 2, Влахович 20 (пен.), Рабіо 45+3.

Удінезе: Сільвестрі, Н. Перес, Бійол, Кабаселе, Ебоселе (Феррейра 57), Саррага (Самарджич 46), Уолас, Ловрич, Х. Камара (Земура 46), Товен (Саксесс 66), Бету (Лукка 75).

Ювентус: Щенсни, Даніло, Бремер, Сандро, Веа (МакКенні 46), Локателлі, Міретті (Фаджолі 46), Рабіо, Камбіазо (Айлінг-Джуніор 70), К’єза (Мілік 77), Влахович (Їлдиз 85).

Попередження: Кабаселе 31 – Сандро 27, Даніло 35.