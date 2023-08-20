Італія

Завершились недільні матчі чемпіонату Італії.

У рамках першого туру Серії А Ювентус на виїзді грав проти Удінезе та зумів перемогти опонента.

Удінезе — Ювентус 0:3

Голи: К'єза 2, Влахович 20 (пен.), Рабіо 45+3.

Удінезе: Сільвестрі, Н. Перес, Бійол, Кабаселе, Ебоселе (Феррейра 57), Саррага (Самарджич 46), Уолас, Ловрич, Х. Камара (Земура 46), Товен (Саксесс 66), Бету (Лукка 75).

Ювентус: Щенсни, Даніло, Бремер, Сандро, Веа (МакКенні 46), Локателлі, Міретті (Фаджолі 46), Рабіо, Камбіазо (Айлінг-Джуніор 70), К'єза (Мілік 77), Влахович (Йилдиз 85).

Попередження: Кабаселе 31 – Сандро 27, Даніло 35.

У паралельному матчі Лаціо вирушив на виїзд до Лечче і сенсаційно поступився в заключні хвилини основного часу.

Лечче - Лаціо 2:1

Голи: Алмквіст 85, Ді Франческо 87 — Іммобіле 26

Лечче: Фальконе, Жендрей (Каба 65), Понграчич, Баширотто, Доргу (Галло 65), Рафіа (Блен 65), Рамадані, Х. Гонсалес (Бурнете 83), Алмквіст, Стрефецца, Банда (Ді Франческо 77).

Лаціо: Проведель, Лаццарі (Лука Пеллегріні 72), Патрік, А. Романьолі, Марушич, Катальді (Кастельянос 88), Камада (Весіно 55), Луїс Альберто, Феліпе Андерсон (Ісаксен 46), Іммобіле, Дзакканьї (Педро 72).

Попередження: Стрефецца 68, Х. Гонсалес 80, Понграчічі 80 — Ісаксен 71, Лука Пеллегріні 90+3.