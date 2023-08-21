Італія

Форвард Ювентуса прокоментував перший офіційний матч сезону.

Туринський Ювентус напередодні обіграв фріульський Удізене в гостьовому поєдинку в рамках першого туру італійської Серії A.

Удінезе — Ювентус 0:3 Огляд матчу Серії A

Нападник "Старої Синьйори" Федеріко К’єза, на рахунку якого перший гол команди в новому сезоні, після завершення гри поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Це була чудова гра, і в першому таймі ми були особливо інтенсивними, пресингуючи суперників високо — це суть сучасного футболу. Ми не повинні просто тиснути на їхню лінію захисту, ми повинні постійно просуватись глибше й дотискати, що ми сьогодні й показали.

Щодо мого святкування, то я хотів зробити ковзання на колінах, тому що давно цього не робив. Я пожартував над хлопцями на лаві, зазначивши, що нарешті забив той клятий гол.

У новій схемі ми не є статичними, багато рухаємось, і це — саме те, чого від нас вимагає тренер. Із приходом Франческо Маньянеллі ми також випробовуємо цю нову тактику.

Як сказав тренер, наша мета в цьому сезоні — потрапити в Лігу чемпіонів, а далі подивимось", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі туринський Ювентус зіграє домашній матч проти Болоньї.