Французький захисник перебереться в Серію А.
Бенжамен Павар, getty images
21 серпня 2023, 20:31
Інтер продовжує працювати над посиленням складу в поточне літне трансферне вікно та приділив увагу захисній ланці.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, італійський гранд домовився про перехід захисника Баварії Бенжамена Павара.
Стверджується, що Інтер заплатить за француза 30 мільйонів євро та ще 2-3 у вигляді бонусів. Усе узгоджено.
Також є погоджені особисті умови.
Перехід поки що не відбувається, як раніше і повідомлялось, бо Баварії треба знайти Павару заміну.