Італія

Французький захисник перебереться в Серію А.

Інтер продовжує працювати над посиленням складу в поточне літне трансферне вікно та приділив увагу захисній ланці.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, італійський гранд домовився про перехід захисника Баварії Бенжамена Павара.

Стверджується, що Інтер заплатить за француза 30 мільйонів євро та ще 2-3 у вигляді бонусів. Усе узгоджено.

Також є погоджені особисті умови.

Перехід поки що не відбувається, як раніше і повідомлялось, бо Баварії треба знайти Павару заміну.