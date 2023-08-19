Німеччина

Мюнхенці хочуть або отримати багато грошей, або залишити гравця в себе.

Французький фланговий захисник Бенжамен Павар свого часу в 2019 році коштував мюнхенській Баварії 35 млн євро за трансфер зі Штутгарта, після чого став одним із провідних виконавців "Рекордмайстера".

Однак напередодні 27-річний виконавець не стартував разом із командою в черговому розіграші німецької Бундесліги, перебуваючи в стані активних перемовин із міланським Інтером.

Незважаючи на те, що "змії" вже запропонували 25 млн євро + 5 млн євро в якості бонусів, Баварія хоче отримати за свого гравця щонайменше 30 млн євро гарантованого платежу + бонуси.

Аукціон щодо французького гравця просувається дуже складно, і наразі ситуація складається таким чином, що він радше залишиться в Мюнхені ще на рік, аніж буде проданий до іншого клубу.

У той самий час це закриває дорогу до стартового складу іншому захиснику — Йосипу Станішичу, тому Баварія проводить перемовини з Баєром, франкфуртським Айнтрахтом та кількома клубами з Англії щодо його продажу.

Павар у минулому сезоні відіграв 43 матчі, забивши сім голів та віддавши один гольовий пас.