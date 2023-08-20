"Нерадзуррі" готові заплатити за французького захисника понад 30 мільйонів євро.
Бенжамен Павар, getty images
20 серпня 2023, 20:10
Інтер продовжує спроби підписати правого захисника мюнхенської Баварії Бенжамена Павара у поточне трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "нерадзуррі" готові заплатити за 27-річного француза понад 30 мільйонів євро, включаючи бонуси.
Відзначається, що ключовим моментом у цьому трансфері буде те, чи знайде Баварія заміну для Павара, щоб дати остаточне "зелене світло" для його переходу до Інтера.
У минулому сезоні Бенжамен Павар провів за Баварію 43 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 7 голів та віддав 1 асист.