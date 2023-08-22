В останній момент виникли труднощі.
Габріель Вейга, getty images
22 серпня 2023, 08:35
Наполі вже не перший тиждень працює над підписання центрального півзахисника Сельти Габріеля Вейги і був дуже близький до угоди.
Втім, як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, трансфер може зірватись в останній момент.
Стверджується, що сторони досягли усної домовленості й футболіст вже був готовий летіти в Неаполь, проте Сельта захотіла змінити умови угоди, яка була повністю узгоджена.
У минулому сезоні Габрі Вейга забив 11 голів та віддав чотири гольові передачі у 40 проведених матчах на клубному рівні.