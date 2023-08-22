Італія

Римляни виявляють інтерес до бельгійця.

Рома сподівається підписати Ромелу Лукаку, повідомляє Il Tempo.

За інформацією джерела, спортивний директор Роми Тіагу Пінту хоче підписати бельгійцю в останні години трансферного вікна. У клубі вважають, що час грає на руку Ромі.

При цьому, римський клуб хоче орендувати Лукаку і, можливо, щоб Челсі покрив частину заробітної плати бельгійця.

У сезоні-2022/23 Ромелу виступав за Інтер на правах оренди: на його рахунку 14 голів та 7 асистів у 37 іграх.