Італія

Клуб може підписати футболіста.

Численні повідомлення в Італії стверджують, що Лаціо розпочав попередні перемовини з Марселем щодо підписання Маттео Гендузі.

"Б'янкончелесті" все ще шукають нового центрального півзахисника після продажу Сергія Мілінковича-Савіча в Аль-Хілаль цього літа. Вони підписали Даїчі Камаду як вільного агента та Ніколо Ровеллу з Ювентуса, але переслідують ще одне нове підписання в центрі.

Як повідомляє Il Corriere dello Sport, французький клуб встановив ціну півзахисника в 15 мільйонів євро. Розмови між Лаціо та Марселем ще не на просунутій стадії, але Calciomercato.com стверджує, що оточення гравця дало зелене світло переходу Гендузі на Стадіо Олімпіко.

Лаціо також цікавиться півзахисником Удінезе Лазаром Самарджичем і працює над тим, щоб включити в угоду Тома Башича.