Італія

Гравець може перейти в клуб.

Повідомляється, що "Лаціо" підтримував зв'язок із Леонардо Бонуччі, щоб обговорити можливість переходу на Стадіо Олімпіко цього літа.

За словами Альфредо Педулли, пріоритет 36-річного гравця – залишитися в Італії. Відповідно до попередніх оновлень, він був предметом серйозного інтересу з боку Уніона.

Педулла повідомляє, що офіційних домовленостей між Лаціо, Ювентусом і оточенням Бонуччі поки не досягнуто, але перемовини ведуться.

Минулого сезону він почав випадати з довіри Массіміліано Аллегрі, провів за "бьянконері" 26 матчів у всіх турнірах.