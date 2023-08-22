Італія

Гравець може перейти в команду.

Повідомляється, що Мілан все ще веде перемовини з Парі Сен-Жермен щодо оренди молодого форварда Уго Екітіке, якого "россонері" сподіваються залучити в якості заступника співвітчизника Олів'є Жиру.

За словами Джанлуки Ді Марціо, Мілан зацікавлений лише в передачі Екітіке на Сан-Сіро на правах оренди, але не бажає погоджуватися на зобов'язання про викуп.

Повідомляється, що "россонері" розглядатимуть можливість оренди з правом викупу, але на даний момент не мають наміру підписувати 21-річного гравця на постійній основі.

Уго також зацікавлений у кількох клубах за межами Італії, тому Мілан повернувся за стіл перемовин. Висока зарплатня Екітіке також є фактором, який потрібно оцінити.