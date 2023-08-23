Італія

20-річний футболіст продовжить кар'єру у Серії Б.

Факундо Гонсалес перейшов до Сампдорії на правах оренди, повідомив офіційний сайт Ювентуса.

Угода розрахована на один рік. Раніше Факундо перейшов до Ювентуса з Валенсії, але за туринську команду поки не провів жодного офіційного матчу.

Контракт центрального захисника з Ювентусом розрахований до літа 2026 року.

Минулого сезону Гонсалес грав за Валенсію Месталья у четвертому дивізіоні — на його рахунку 17 матчів та 1 гол.