20-річний футболіст продовжить кар'єру у Серії Б.
Факундо Гонсалес, ФК Ювентус
23 серпня 2023, 14:39
Факундо Гонсалес перейшов до Сампдорії на правах оренди, повідомив офіційний сайт Ювентуса.
Угода розрахована на один рік. Раніше Факундо перейшов до Ювентуса з Валенсії, але за туринську команду поки не провів жодного офіційного матчу.
Контракт центрального захисника з Ювентусом розрахований до літа 2026 року.
Минулого сезону Гонсалес грав за Валенсію Месталья у четвертому дивізіоні — на його рахунку 17 матчів та 1 гол.