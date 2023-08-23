Італія

Тренер не хоче відпускати гравця.

Як повідомляє Sky Sport Italia, тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні заблокував перехід Дувана Сапати в Рому.

Джаллороссі вели перемовин з клубом та їхнім нападником щодо потенційної угоди вартістю 10 мільйонів євро, включаючи додаткові бонуси.

Гасперіні відкрив двері для переходу Сапати в Рому після перемоги над Сассуоло з рахунком 2:0, але, схоже, зараз передумав.

Як повідомляє Sky Sport Italia, італійський тактик більше не хоче розлучатися з колумбійським форвардом, тобто потенційна угода з Ромою розривається, після травми Ель-Біляля Туре Сапата вийшов у старті проти Сассуоло.