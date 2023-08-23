Італія

Невеликий скандал в італійському чемпіонаті.

Колишній захисник Інтера Александер Коларов підтримує Рафаелу Піменту, заявивши, що батько Лазара Самарджича "брехав" про причетність агента до зриву угоди з "нерадзуррі".

Младен Самарджич і Пімента обмінялися словами у вівторок після того, як півзахисник Удінезе не зміг завершити перехід в Інтер.

Батько Самарджича сказав, що не знайомий з Піментою, який не мав права вести перемовини з Інтером від імені його сина. Коларов, який працював над угодою з Інтером і Піментою, підтримав бразильського агента.

"Я підтверджую версію Рафаели", — сказав він Gazzetta. "Я познайомив її з його батьком і навіть приєднався до деяких зустрічей зі своїм братом. Її версія точна. Мені шкода, що я почув стільки брехні від батька хлопчика" — підсумував він.