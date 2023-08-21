Італія

Чилієць може знов грати в Серії А.

Алексіс Санчес після завершення строку дії угоди з Марселем може повернутись в Інтер. Чилієць хоче гртаи за "нерадзуррі".

"Санчес хоче повернутися сюди. Алексіс надіслав нам чіткі повідомлення про своє бажання повернутися в Інтер, це правда", — наводить слова генерального директора клуба Маротти Фабріціо Романо.

В минулому сезоні досвідчений гравець провів 44 матчі на клубному рівні, в яких відзначився 18 голами та трьом асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Алексіс Санчес може перебратись в Саудівську Аравію.