Чилієць може знов грати в Серії А.
Алексіс Санчес, getty images
21 серпня 2023, 19:25
Алексіс Санчес після завершення строку дії угоди з Марселем може повернутись в Інтер. Чилієць хоче гртаи за "нерадзуррі".
"Санчес хоче повернутися сюди. Алексіс надіслав нам чіткі повідомлення про своє бажання повернутися в Інтер, це правда", — наводить слова генерального директора клуба Маротти Фабріціо Романо.
В минулому сезоні досвідчений гравець провів 44 матчі на клубному рівні, в яких відзначився 18 голами та трьом асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Алексіс Санчес може перебратись в Саудівську Аравію.