Італія

Футболіст може повернутися в клуб.

Як повідомляє Sky Sport Italia, Альваро Мората повернеться в Ювентус, якщо Мойзе Кін залишить Турин, серед клубів, які цікавляться італійським форвардом, є Мілан.

Минулого тижня клууб з'ясував доступність італійського форварда, але був зацікавлений лише в оренді з можливістю викупу.

Ювентус, з іншого боку, прагне продати гравця або взяти в оренду із зобов'язанням викупу, тому перемовини між двома грандами Серії А гальмуються.

Однак, за словами трансферного експерта Марко Демікелі, Ювентус готовий перепідписати Морату, якщо позиція Мілана зміниться або будь-який інший клуб постукає у двері для Кіна. Як повідомляє Tuttosport, екс-форвардом Евертона також цікавиться Фулгем. Мората може залишити Атлетіко приблизно за 20 мільйонів євро.