Іспанія

Нападник хоче й надалі виступати в Європі.

Нападник Атлетіко Альваро Мората привернув увагу одного з клубів з чемпіонату Саудівської Аравії, який зробив вкрай привабливу пропозицію.

Втім, як повідомляє Relevo, іспанський футболіст відмовився від 120 мільйонів євро за три роки контракту.

Стверджується, що футболіст та його сім'ї подобається життя в Мадриді, тому не збирається щось кардинально змінювати.

Цього сезону Мората провів 44 поєдинків, у яких забив п'ятнадцять голів та зробив три результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що агент Морати зустрінеться з Атлетіко щодо контракту форварда. Поточна угода діє до літа 2024 року.