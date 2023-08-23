Італія

Футболіст буде грати в клубі.

Болонья офіційно оголосила про підписання контракту зі шведським вінгером Єспером Карлссоном на постійній основі з АЗ.

Згідно з попередніми повідомленнями Джанлуки Ді Марціо, вважається, що "Россоблу" заплатили приблизно 10-11 мільйонів євро, щоб переманити Карлссона з Нідерландів.

Цього літа шведський гравець мав великий інтерес із боку деяких клубів Серії А: Лаціо, Наполі та Фіорентина виявляли інтерес на різних етапах трансферного вікна.

Карлссон забив 35 голів у 89 матчах за АЗ Алкмаар після переходу з Ельфсборга за суму близько 2,6 мільйона євро в серпні 2020 року.