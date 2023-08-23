Футболіст буде виступати у клубі.
Валентіно Лазаро - Getty Images
23 серпня 2023, 21:56
Торіно офіційно підтвердив підписання постійного контракту з вінгбеком Інтера Валентіно Лазаро, який провів сезон-2022/23 в оренді у клубі.
Вважається, що Торіно повинен був заплатити "нерадзуррі" компенсацію у розмірі 4 мільйонів євро плюс 10% бонус в разі продажу Лазаро, у якого залишився рік контракту на Джузеппе Меацца.
Австрійський гравець підписав чотирирічну угоду, яка діятиме до літа 2027 року.
26-річний футболіст провів лише шість матчів за Інтер у Серії А за чотири роки у команді, виступаючи більшу частину цього часу в орендах в Ньюкаслі, Боруссії Менхенгладбах, Бенфіці та Торіно.