Футболіст залишиться в команді.
Нікола Влашич - Getty Images
07 серпня 2023, 22:36
Як повідомляє Sky Sport Italia, у вівторок Нікола Влашич пройде медичний огляд у Торіно після того, як клуб уклав угоду з Вест Гемом за 12,7 мільйона євро.
Креативний півзахисник провів минулий сезон в оренді за "Гранату", де забив п'ять голів і віддав шість асистів у 34 матчах Серії А.
Він був дуже відкритим до підписання повноцінного контракту, висловлюючи своє бажання залишитися і розчарування тим, що перемовини тривали все літо.
Це другий продаж Вест Гема в Серію А цього літа, бо Джанлука Скамакка завершив перехід в Аталанту за 25 мільйонів євро плюс 5 мільйонів євро бонусів