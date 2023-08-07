Італія

Футболіст залишиться в команді.

Як повідомляє Sky Sport Italia, у вівторок Нікола Влашич пройде медичний огляд у Торіно після того, як клуб уклав угоду з Вест Гемом за 12,7 мільйона євро.

Креативний півзахисник провів минулий сезон в оренді за "Гранату", де забив п'ять голів і віддав шість асистів у 34 матчах Серії А.

Він був дуже відкритим до підписання повноцінного контракту, висловлюючи своє бажання залишитися і розчарування тим, що перемовини тривали все літо.

Це другий продаж Вест Гема в Серію А цього літа, бо Джанлука Скамакка завершив перехід в Аталанту за 25 мільйонів євро плюс 5 мільйонів євро бонусів