Італія

Іранський форвард стане новим гравцем римського клубу.

Нападник леверкузенського Баєра Сердар Азмун цього літа стане новим гравцем Роми. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у п'ятницю, 25 серпня, 28-річний іранець буде у Римі для проходження медогляду і завершення свого переходу до табору "вовків".

Це буде орендна угода з правом викупу гравця на постійній основі за 12 мільйонів євро.

Фулгем був зацікавлений у підписанні Азмуна, проте сам гравець вирішив приєднатися до Роми після дзвінка головного тренера італійської команди Жозе Моурінью.

У минулому сезоні Сердар Азмун провів 33 поєдинки у всіх турнірах (1240 хвилин), у яких він забив 4 голи та віддав 4 результативні передачі.