Італія

Український хавбек приєднався до іншого клубу Серії А на правах оренди з правом викупу.

Емполі офіційно оголосив про підписання центрального півзахисника Віктора Коваленка, права на якого належать бергамській Аталанті.

27-річний українець приєднався до клубу італійської Серії А на правах оренди, при цьому Емполі залишив за собою право викупу гравця на постійній основі.

Фінансові умови можливо повноцінного трансферу Коваленка до Емполі невідомі.

📣 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗩𝗶𝗸𝘁𝗼𝗿 𝗞𝗼𝘃𝗮𝗹𝗲𝗻𝗸𝗼 ✍️✅💙



Viktor Kovalenko è un nuovo calciatore azzurro: centrocampista ucraino classe 1996 arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall'@Atalanta_BC pic.twitter.com/ZoGSZzumpb — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) August 25, 2023

У минулому сезоні Віктор Коваленко виступав на правах оренди за Спецію, яка вилетіла у Серію Б. Тоді він провів 18 матчів у Серії А (545 хвилин) та відзначився однією результативною передачею.