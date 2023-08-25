Емполі офіційно оголосив про підписання центрального півзахисника Віктора Коваленка, права на якого належать бергамській Аталанті.

27-річний українець приєднався до клубу італійської Серії А на правах оренди, при цьому Емполі залишив за собою право викупу гравця на постійній основі.

Фінансові умови можливо повноцінного трансферу Коваленка до Емполі невідомі.

У минулому сезоні Віктор Коваленко виступав на правах оренди за Спецію, яка вилетіла у Серію Б. Тоді він провів 18 матчів у Серії А (545 хвилин) та відзначився однією результативною передачею.