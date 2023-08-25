Український хавбек приєднався до іншого клубу Серії А на правах оренди з правом викупу.
Віктор Коваленко, Емполі
25 серпня 2023, 15:16
Емполі офіційно оголосив про підписання центрального півзахисника Віктора Коваленка, права на якого належать бергамській Аталанті.
27-річний українець приєднався до клубу італійської Серії А на правах оренди, при цьому Емполі залишив за собою право викупу гравця на постійній основі.
Фінансові умови можливо повноцінного трансферу Коваленка до Емполі невідомі.
У минулому сезоні Віктор Коваленко виступав на правах оренди за Спецію, яка вилетіла у Серію Б. Тоді він провів 18 матчів у Серії А (545 хвилин) та відзначився однією результативною передачею.