Італія

Гравець хоче залишити команду.

Після того як Сімоне Індзагі підтвердив, що Бенжамен Павар є "ціллю" на трансферному ринку, повідомляється, що Інтер збільшив свою пропозицію до 35 мільйонів євро для захисника мюнхенської Баварії.

Як повідомляє Sky Sports Deutschland, "нерадзуррі" сьогодні зв’язалися з мюнхенською Баварією та зробили нову пропозицію, яка сягає 35 мільйонів євро, включаючи бонуси за ефективність.

Це велике покращення в порівнянні з початковими 25 мільйонами євро, але все ще трохи нижче запитуваної ціни, яка, як вважають, становитиме 40 мільйонів євро плюс додаткові бонуси.

Однак Sky Sport Italia, і Sportitalia вважають, що пропозиція становить 25 мільйонів євро плюс бонуси на загальну суму 30 мільйонів євро.