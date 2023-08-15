Німеччина

Голкіпер Манчестер Сіті може перебратись в Бундеслігу.

Баварія продовжує шукати варіанти підсилення воротарської ланки в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sky Sport, новою ціллю мюнхенців став ворота Манчестер Сіті Штефан Ортега, який знаходиться за спиною Едерсона.

Стверджується, що Баварія хотіла підписати його ще в січні. Головний тренер "містян" Пеп Гвардіола задоволений гравцем та хоче його зберегти.

Зазначимо, що раніше Ортега вже виступав в Бундеслізі — у складі Арміні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Баварія відхилила першу пропозицію Манчестер Юнайтед щодо Павара