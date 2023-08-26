Італія

Гравець може змінити клуб.

Алексіс Салемакерс може залишити Мілан цього літа, а Болонья виявила серйозний інтерес до бельгійця.

Минулого сезону 24-річний вінгер часто виступав під керівництвом Стефано Піолі, провів понад 1800 хвилин, але лише 14 разів вийшов у стартовому складі Серії А.

Прихід нових гравців, таких як Крістіан Пулішич і Самуель Чуквуезе, залишив мало місця в складі Мілана для Алексіса, який не був у складі на першому матчі сезону-2023/24 проти Болоньї.

Як повідомив Джанлука Ді Марціо, у боротьбу вступила Болонья, яка бажає забезпечити угоду для бельгійця до закриття трансферного вікна.