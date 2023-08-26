Італія

Завершилися два матчі чемпіонату Італії.

У рамках другого туру італійської Серії А відбулися два матчі у слоті 19:30. Фрозіноне на своєму полі приймала Аталанту, а Монца — Емполі.

Колектив Гасперіні несподівано поступився господарям, пропустивши два голи ще у першому таймі.

Фрозіноне - Аталанта 2:1

Голи: Харруї 5, Монтерізі 24 — Д. Сапата 56.

Фрозіноне: Черофоліні, Ойоно, Монтерізі, С. Романьолі, Маркіцца, Джеллі, Барренечеа (Брешіаніні 74), Маццителлі, Баєс (Гаррітано 60), Хеддіра (Чуні 83), Харруї (Шимінські 83).

Аталанта: Муссо, Джимсіті (Муріель 75), Скальвіні, Колашинац, Дзаппакоста (Зортеа 46), Де Роон, Коопмейнерс, Руджері (Баккер 81), Едерсон, Лукман (Де Кетеларе 46), Д. Сапата (Скамакка 68).

Попередження: Барренечеа 28 – Лукман 40, Де Роон 45+3.

У паралельному матчі Монца без особливих труднощів упоралася з Емполі. Новачок гостей українець Віктор Коваленко на поле не виходив.

Монца - Емполі 2:0

Голи: Кольпані 45, 53.