Італія

Завершилися два нічні матчі чемпіонату Італії.

У рамках другого туру італійської Серії А Мілан на своєму полі приймав Торіно, а Рома вирушила на виїзд до Верони.

"Россонері" без особливих проблем здолали гостей, відправивши до їхніх воріт чотири голи, а самі пропустили лише один м'яч.

Мілан - Торіно 4:1

Голи: Пулішич 33, Жиру 43 (пен.), 65 (пен.), Ернандес 45+1 — Схуурс 36

Мілан: Меньян, Калабрія, Тіав (К'єр 79), Томорі, Ернандес (Флоренці 87), Крунич, Лофтус-Чік (Муса 66), Рейндерс, Пулішич, Жиру (Окафор 65), Леау (Чуквуезе 65)

Торіно: В. Мілінкович-Савич, Буонджорно, Схуурс, Родрігес, Белланова (Лазаро 59), Іліч (Лінетті 46), Річчі, Войвода, Влашич, Радоньїч (Карамо 59), Санабрія (Пеллегрі 22)

Попередження: Ернандес, Тіав — Іліч, В. Мілінкович-Савич, Лінетті.

У паралельному матчі колектив Жозе Моурінью несподівано поступився Вероні. Матч загалом тривав 114 хвилин, але Рома так і не зуміла відігратися.

Верона - Рома 2:1

Голи: Дуда 4, Нгонг 45+2 — Ауар 56

Верона: Монтіпо, Маньяні, Хієн, Давідович, Ф. Терраччьяно (Фараоні 64), Хонгла, Дуда (Бонаццолі 71), Дойг, Нгонг (Сердар 64), Фолоруншо (Сапонара 88), Джурич (Мбула 88)

Рома: Патрісіу, Манчіні, Смоллінг, Льоренте (Ель-Шаараві 46), Крістенсен (Спінаццола 46), Лоренцо Пеллегріні, Паредес (Ауар 46), Крістанте, Залевськи (Карсдорп 52), Дібала (Сольбаккен 68), Белотті

Попередження: Давідович — Дібала, Ауар, Лоренцо Пеллегріні

Вилучення: Хієн 85.