Італія

Керманич спростував усі чутки щодо свого підопічного.

Боснійський центральний півзахисник Раде Крунич виступає в складі італійського Мілана з літа 2019 року, коли здійснив трансфер з Емполі за 8,6 млн євро.

Думки фанатів "россонері" щодо виступів 29-річного виконавця постійно тяжіють до протилежних полюсів спектру настроїв, тому й майбутнє гравця в клубі кожного трансферного вікна постає під великий сумнів.

Минулого року розмови щодо можливого трансферу вдалось зупинити виключно підписанням нової угоди строком до 2025 року, але цього літа чутки щодо потенційного відходу футболіста з’явились знову.

Головному тренеру Мілана Стефано Піолі довелось на них реагувати, тож під час свого останнього інтерв’ю він остаточно розставив пріоритети щодо цього футболіста.

"Раде Крунич залишається в Мілані. Це остаточне рішення", — заявив італійський фахівець.

У минулому сезоні боснієць відіграв 34 матчі, забивши один гол та віддавши один гольовий пас.