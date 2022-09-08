Італія

Боснієць підписав нову угоду з "россонері".

Боснійський півзахисник Раде Круніч продовжив контракт із Міланом, повідомляється на офіційному сайті клубу.

Нова угода розрахована до 2025 року.

Раде приєднався до Мілана влітку 2019 року і з того часу провів 91 матч за "россонері". На його рахунку 2 голи та 5 асистів у всіх турнірах.

У поточному сезоні він зіграв 1 гру в Серії А (проти Удінезе — 4:2) і отримав попередження.

Нагадаємо, у Лізі чемпіонів Мілан стартував із виїзною нічиєю проти Зальцбурга (1:1).