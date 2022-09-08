Боснієць підписав нову угоду з "россонері".
Раде Круніч, офіційний сайт Мілана
08 вересня 2022, 15:00
Боснійський півзахисник Раде Круніч продовжив контракт із Міланом, повідомляється на офіційному сайті клубу.
Нова угода розрахована до 2025 року.
Раде приєднався до Мілана влітку 2019 року і з того часу провів 91 матч за "россонері". На його рахунку 2 голи та 5 асистів у всіх турнірах.
У поточному сезоні він зіграв 1 гру в Серії А (проти Удінезе — 4:2) і отримав попередження.
Нагадаємо, у Лізі чемпіонів Мілан стартував із виїзною нічиєю проти Зальцбурга (1:1).