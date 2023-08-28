Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 27 серпня 2023 року, 19:30.

Туринський Ювентус у другому турі італійської Серії A на власному полі зустрічався з Болоньєю.

"Россоблу" несподівано потужно розпочали звітне протистояння та вже на 24 хвилині Льюїс Фергюсон відкрив рахунок у зустрічі.

Ювентусу знадобилось чимало часу та перехід протистояння до другого тайму для того, аби просто забезпечити собі перевагу над опонентами за кількістю створених моментів.

І лише під завісу гри результативний постріл Душана Влаховича відновив рівновагу на табло та встановив остаточний рахунок.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ювентус — Болонья в 2 турі італійської Серії A-2023/24:

Ювентус — Болонья 1:1

Голи: Влахович 80 — Фергюсон 24

Ювентус: Перін, Даніло, Бремер, Сандро, Веа (МакКенні 82), Локателлі (Йилдиз 82), Фаджолі (Погба 66), Рабіо, Камбіазо (Айлінг-Джуніор 66), Влахович, К'єза (Мілік 74).

Болонья: Скорупські, Пош, Беукема, Лукумі, Лікоянніс (Корацца 61), Моро (Домінгес 61), Фергюсон, Ебішер (Аль Аззузі 85), Орсоліні (Карлссон 61), Зіркзеє, Ндой (Фаббіан 90+2).

Попередження: Рабіо 12, Йилдиз 88 — Пош 17.