Італія

Клуб хоче залишити гравця.

Мюнхенська Баварія хоче купити П'єра Калулу замість Бенжамена Павара, але, як повідомляється, Мілан не має наміру продавати француза.

"Нерадзуррі" давно погодили умови для Павара, але німецький клуб також заявив, що вони не зроблять його перехід до столиці Ломбардії на загальну суму 32 мільйони євро, доки не знайдуть заміну.

Калулу став основною ціллю для Баварії, яка сподівається підписати 23-річного гравця в оренду з опцією викупу, але час починає спливати в літнє трансферне вікно.

Як повідомляє Tuttosport через MilanNews, Мілан не має наміру погоджуватися відправляти Калулу в Баварію на правах оренди, готовий лише сісти за пропозиції щонайменше 35 мільйонів євро.