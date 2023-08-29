Італія

Гравець перейде до команди.

Згідно з повідомленнями Sky Sport Italia, Торіно наближається до угоди з Аталантою щодо трансферу Дувана Сапати.

Згідно з заявами Sky, які також підтвердили Джанлука Ді Марціо та Calciomercato.com, Сапата вже особисто схвалив перехід у клуб.

32-річний футболіст був предметом інтересу Роми , яка була готова витратити десь близько 10 мільйонів євро, включно з бонусами, але цей крок так і не відбувся.

Натомість, можливо, придбати колумбійця з Бергамо зможе Іван Юрич.