Італія

Хорват перейшов у туринський клуб.

Пресслужба Торіно повідомила, що клуб викупив Ніколу Влашича у Вест Гема.

25-річний хорват підписав контракт за схемою "4+1".

Креативний півзахисник провів минулий сезон в оренді за Гранату, де забив п'ять голів і віддав шість асистів у 34 матчах Серії А.

Він був дуже відкритим до підписання повноцінного контракту, висловлюючи своє бажання залишитися у складі "молотобійців" і розчарування тим, що перемовини тривали все літо.

Це другий продаж Вест Гема в Серію А цього літа, бо Джанлука Скамакка завершив перехід в Аталанту за 25 мільйонів євро плюс 5 мільйонів євро бонусів