Італійський клуб прагне якнайшвидше завершити перехід гравця.
Мехді Таремі, Getty Images
30 серпня 2023, 09:20
Літнє трансферне вікно зразка 2023 року стрімко наближається до свого завершення, тому клуби намагаються активно працювати на ринку в пошуках нових виконавців.
Італійський Мілан у цьому плані не є виключенням, а оскільки вже давно відомо про інтерес "россонері" щодо нападника португальського Порту Мехді Таремі, то й не дивно, що останні дні ринку переходів будуть використані клубом задля підписання новачка.
Як повідомляє італійська та португальська преси, цієї ночі можна було спостерігати аномальну активність Мілана в процесі перемовин із "драконами".
Ставки від "россонері" оновлювались ледь не кожні пів години й у підсумку було досягнуто бажаної для Порту позначки в 15 млн євро.
Очікується, що вже в середу, 30 серпня, перехід Таремі буде остаточно узгоджений.
За минулий сезон 31-річний іранець забив 31 гол та віддав 14 гольових передач у 51 матчі.