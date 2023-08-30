Італія

Італійський клуб прагне якнайшвидше завершити перехід гравця.

Літнє трансферне вікно зразка 2023 року стрімко наближається до свого завершення, тому клуби намагаються активно працювати на ринку в пошуках нових виконавців.

Італійський Мілан у цьому плані не є виключенням, а оскільки вже давно відомо про інтерес "россонері" щодо нападника португальського Порту Мехді Таремі, то й не дивно, що останні дні ринку переходів будуть використані клубом задля підписання новачка.

Як повідомляє італійська та португальська преси, цієї ночі можна було спостерігати аномальну активність Мілана в процесі перемовин із "драконами".

Ставки від "россонері" оновлювались ледь не кожні пів години й у підсумку було досягнуто бажаної для Порту позначки в 15 млн євро.

Очікується, що вже в середу, 30 серпня, перехід Таремі буде остаточно узгоджений.

За минулий сезон 31-річний іранець забив 31 гол та віддав 14 гольових передач у 51 матчі.