Італія

До Мілана аргентинський півзахисник не перейде.

Аргентинський центральний півзахисник Ніколас Домінгес уже встиг здобути достатньо досвіду в італійській Серії A, виступаючи в складі Болоньї, куди перейшов ще влітку 2019 року за 8,48 млн євро.

І хоча перші пів року контракту 25-річний виконавець тоді проводив у рідному Велесі на батьківщині, потому він став незамінним гравцем основного складу "россоблу".

Але зрештою залишається всього один рік відповідно до його чинного контракту з Болоньєю, тож наразі тривають останні години літнього трансферного вікна, коли італійський клуб може заробити бодай-якісь пристойні кошти на його продажу.

Мілан на початку серпня цікавився можливістю підписати гравця, але цей інтерес згас настільки ж швидко, як і з’явився.

Але останніми днями англійський Ноттінгем Форест активно працює в напрямку здійснення цього трансферу.

Від "лісників" надійшла пропозиція в 9-10 млн євро + річна оренда досвідченого швейцарського центрального півзахисника Ремо Фройлера з можливістю подальшого викупу в якості частини компенсації.

Повідомляється, що Болонью влаштували такі умови, тому Домінгес сьогодні, 31 серпня, відбув до Англії на медогляд.

У минулому сезоні аргентинець награв 34 матчі, забивши три голи та віддавши дві гольові передачі.