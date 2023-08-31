Італія

Здавалось, що клуби вже домовились, але щось пішло не так.

Іранський нападник Мехді Таремі тривалу частину власної професійної кар’єри був невідомим для європейського вболівальника, оскільки виступав то на внутрішній арені рідної країни, то в катарському Аль-Гарафа.

Проте все різко змінилось у житті 31-річного виконавця, коли він у 2019 році переїхав до португальського Ріу Аве, а вже через сезон його забрав до себе один із грандів країни — Порту.

У складі "драконів" Таремі досяг видатних показників у минулому сезоні — 31 гол та 10 гольових передач у 50 матчах, після чого попит щодо нього на трансферному ринку помітно збільшився.

Італійський Мілан у підсумку дуже довго намагався домовитись із Порту щодо його придбання, і зрештою сторони досягли домовленості щодо трансферу за 15 млн євро напередодні закриття вікна переходів.

Але, як повідомляє італійська преса, щось знову пішло неналежним чином.

Монца вже встигла оформити необхідні документи щодо оренди Лоренцо Коломбо, якому не буде місця в складі після придбання Таремі, але "дракони" почали затягувати процес перемовин.

Порту змінив певні умови контракту, тож тепер сторони знову сіли за стіл задля обговорення подальшої долі трансферу.