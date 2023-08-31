Італія

Півзахисник перебрався в Серію А.

Лаціо продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт римського клуба, новачком команди ставі півзахисник Маттео Гендузі, який до цього грав за Марсель.

У Лізі 1-2022/23 Гендузі забив 2 голи і віддав 4 асисти у 33 матчах за Марсель.

Деталі угоди не повідомляються, проте в ЗМІ писали, що сума угоди становитиме 13+5 млн євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лаціо виявляє інтерес до Бонуччі.