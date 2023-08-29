Італія

Клуб уже розпочав переговори щодо досвідченого захисника.

Леонардо Бонуччі може перейти до Лаціо, повідомив журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, Ювентус не розраховує на 36-річного футболіста та виставив його на трансфер.

Переговори із Бонуччі веде Лаціо. Римський клуб розпочне активнішу роботу над підписанням гравця після оформлення трансферу Маттео Гендузі.

Інтерес до Леонардо також виявляє Дженоа.

Раніше повідомлялося, що Бонуччі може перейти до Уніона Берліна.