Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 1 вересня 2023 року, 21:45.

У рамках третього туру італійської Серії А Мілан вирушив у гості до Роми, де зумів у меншості втримати перемогу з рахунком 2:1.

За рахунку 2:0 на користь "россонері" центральний захисник команди Фікайо Томорі отримав червону, проте господарі поля не зуміли повною мірою скористатися чисельною перевагою та здобути бодай нічийній результат.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рома — Мілан у 3 турі італійської Серії А-2023/24:

Рома — Мілан 1:2

Голи: Спінаццола, 90+2 — Жиру, 9 (пен.), Леау, 48



Рома: Патрісіу — Манчіні (Пагано, 79), Смоллінг, Льоренте — Челік (Спінаццола, 71), Ауар (Пеллегріні, 31), Крістанте, Паредес (Бове, 71), Залевські — Белотті, Ель Шаараві (Лукаку, 70).



Мілан: Меньян — Калабрія, Тіав, Томорі, Ернандес — Лофтус-Чік (Калулу, 64), Крунич, Рейндерс — Пулішич (Чуквезе, 76), Жиру (Побега, 70), Леау (Окафор, 76).



Попередження: Паредес, Лукаку — Томорі, Лофтус-Чік, Окафор



На 61-й хвилині був вилучений Фікайо Томорі (Мілан) (друге попередження).