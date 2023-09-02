Італія

Італійський півзахисник став вільним агентом.

28-річний центральний півзахисник Марко Бенассі покинув Фіорентину на правах вільного агента, повідомляється на офіційному сайті клубу.

Італієць не зміг відшукати новий клуб до закриття трансферного вікна. До того ж, гравець не входив у плани головного тренера Вінченцо Італьяно, тож сторони розірвали контракт за взаємною згодою.

На рахунку Бенассі 231 (106 за Фіорентину) матч у Серії А, 26 голів (17 за Фіорентину) та 14 асистів (5 за Фіорентину). Портал transfermarkt оцінює його у 1,5 мільйони євро.