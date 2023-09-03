Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 2 вересня 2023 року, 21:45.

Бергамаська Аталанта напередодні здолала Монцу в домашньому протистоянні в рамках третього туру італійської Серії A.

Команда Джан П’єро Гасперіні на власному полі не мала помітної переваги за ходом першого тайму, тому доволі пізно відкрила рахунок зусиллями Едерсона, однак Скамакка майже одразу подвоїв перевагу господарів поля.

Після перерви "оробічі" ще сильніше поступились володінням м’ячем своїм суперникам, але тільки тому, що той-таки Скамакка на 62 хвилині зняв усі питання щодо переможця в цій грі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Аталанта — Монца в 3 турі італійської Серії A-2023/24:

Аталанта — Монца 3:0

Голи: Едерсон, 35, Скамакка, 42, 62.

Аталанта: Муссо, Дзаппакоста (Гольм, 75), Джимсіті, Колашинац (Паломіно, 90), Скальвіні, Руджері (Баккер, 76), де Рон, Копмейнерс, Едерсон, де Кетеларе (Лукман, 82), Скамакка (Муріель, 82).

Монца: Ді Грегоріо, Бірінделлі, Кальдірола, Марі (Карбоні, 66), Іццо, Гальярдіні (Бондо, 66), Пессіна, Кольпані (Мачин, 75), Капрарі (Віньято, 60), Мота (Коломбо, 60), Чурріа.

Попередження: Пессіна (44), Марі (59), Іццо (83).