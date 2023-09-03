Італія

Форвард Аталанти поділився враженнями від перемоги над Монцою.

Напередодні бергамаська Аталанта в домашньому матчі проти Монци здобув чергову перемогу в сезоні в рамках третього туру італійської Серії A.

Аталанта — Монца 3:0 Огляд матчу Серії A

Нападник "оробічі" Джанлука Скамакка, на рахунку якого два м’ячі в звітній зустрічі, після фінального свистка в спілкуванні з пресою підбив підсумки протистояння.

"Усе, що вам потрібно зробити, це відчути атмосферу цього стадіону сьогодні ввечері, щоб зрозуміти, чому я перейшов до Аталанти. Тут стільки ентузіазму! Чудово грати перед усіма цими вболівальниками. Це — амбітний клуб із чудовими гравцями.

Я думаю, що Аталанта — правильний вибір для мене, тому я щасливий, що приїхав сюди. Це слушний клуб для того, щоб зробити наступний крок у своїй кар'єрі.

Ця перемога має величезну цінність, бо ми здобули вдома три очки. Це було дуже важливо, тому ми задоволені. Для мене це новий початок, я в захваті від цієї нової пригоди.

Бути амбіційним — це правильно. Але ви повинні триматись на землі. Нам потрібно викластись на повну силу і подивитись, куди ми можемо дійти.

Чи хочу я повторити досягнення Сапати? Сапата творив тут історію, а я поки що просто намагаюсь допомогти команді, віддаючи все, щоб відплатити вболівальникам за прихильність.

Мені потрібно покращити багато речей, зокрема мені не вистачає інтенсивності на весь матч. Повільно будемо йти до піку форми. Де Кетелаере, Муріель та Лукман — сильні гравці, із якими легко поладнати на полі", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі бергамаська Аталанта зіграє в гостях у Фіорентини.